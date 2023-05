Trapianto di fegato ai limiti dell’impossibile | durato 16 ore | 13enne salvato al Molinette

(Di lunedì 8 maggio 2023) Undiai16 ore, ha permesso di salvare, alledi Torino, un bambino affetto da una rarissima anomalia nella circolazione del sangue nell’addome complicata da ipertensione polmonare. A donare l’organo un bambino in Germania. Protagonista della vicenda un ragazzino di 13 anni seguito fin dai primi anni di vita alla Gastroenterologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino perché nato con una rarissima anomalia nella circolazione del sangue nell’addome (Sindrome di Abernethy) che da sempre soffriva di una ‘intossicazione cronica’ perché tutto il sangue che arrivava dall’intestino non veniva filtrato dale andava direttamente al cuore e ai polmoni.di ...

In sintesi, soffriva di "intossicazione cronica" perché tutto il sangue che arrivava dall'intestino non veniva filtrato dale andava direttamente al cuore e ai polmoni. Covid, a che punto ...L'opportunità è stata immediatamente colta dall'équipe del Centrodi Torino (diretto dal professor Renato Romagnoli), che è volata oltralpe per eseguire il delicato prelievo dell'...Unmolto particolare: non di cuore,, reni, ma di arteria. Se ne parla meno ma si fanno anche questi. Così come, pur essendo meno nota di altre, è strategica la "Banca delle arterie", da ...

Il trapianto di fegato "impossibile" salva un 13enne alle Molinette. Donatore un bambino tedesco La Stampa

L'intervento durato 16 ore era considerato molto pericoloso ma era l'unica possibilità. Il giovane paziente soffriva di un'anomalia nella circolazione del sangue nell'addome complicata da ipertensione ...Bambino affetto da una rarissima anomalia nella circolazione del sangue nell'addome complicata da ipertensione polmonare, è stato salvato da un eccezionale intervento presso l’ospedale Molinette di To ...