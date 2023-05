Tragico incidente a Ravello | bus turistico precipita nel burrone | morto l' autista

L'll mezzo stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante, ha sfondato il parapetto che delimita la strada ed è precipitato nel vuoto per ...Ora sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'. È solo l'ultimo ... Stessodestino, sempre a Milano, lo scorso febbraio quando una donna di 38 anni, Veronica d'...AGI -sulla costiera amalfitana. Poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione un mini bus turistico di una società di Agerola ha sfondato il ...

Inspiegabile inversione ad U: tragico incidente in Autostrada nel trevigiano Virgilio Motori

Un duro incidente ha coinvolto Nathalie Caldonazzo. La dinamica, come svelato dall'attrice, poteva ridurla in carrozzina: ecco la confessione.Il tragico incidente prima di mezzogiorno: il mezzo ha sfondato il muro perimetrale della strada ed è precipitato per 20 metri finendo contro una casa ...