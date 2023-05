Tragedia Ravello | il dolore del sindaco | “Una tragedia che spezza il cuore”

, in provincia di Salerno, dove un bus è precipitato dalla strada che conduce a Castiglione, facendo un volo di oltre 30 metri: l'autista è morto nell'incidente . A renderlo è il ...in pista ieri al Cremona Circuit di San Martino al Lago, in provincia di Cremona. A perdere ..., bus precipita nel burrone: morto l'autista, l'unico che era sul mezzo In seguito a una ...... la 39enne coinvolta nelladi Torremaggiore ( Foggia ), che ha vissutuo una..., bus precipita nel burrone: a bordo solo l'autista, rimasto ferito Alessia Pifferi, la sorella: '...

Ravello, autobus turistico precipita nel vuoto nella curva di Paolillo: morto l'autista La Gazzetta dello Sport

Un autobus turistico è precipitato per 20 metri a Ravello, lungo la strada che conduce a Castiglione. L'autista del mezzo, unico a bordo, è deceduto ...L'autista era la sola persona sul mezzo che si è schiantato dopo un salto di una ventina di metri. In corso di accertamento le cause ...