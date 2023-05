Traffico Roma del 08-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023) LuceverdeBentrovati Buonasera da Simone a Cerchiara sul Raccordo Anulare tratto sud della carreggiata interna altezza allanina un veicolo in fiamme E possibili blocchi delin direzione della Appia della Pontina raccordo in queste ore conintenso in diversi tratti soprattutto nella carreggiata interna difficoltà di circolazione nel tratto Aurelia Cassia & co tra la Bufalotta il A24in uscita dadisagi sulla Nomentana sulla via Cristoforo Colombo e sulla via Laurentina nel caso della Laurentina non è nelun restringimento di carreggiata all’altezza della rotatoria per via di Castel di Leva sulla via Appia Antica code e rallentamenti all’altezza di via delle Mura latine in precedenza un incidente con questo è tutta ...