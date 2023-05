Traffico Roma del 08-05-2023 ore 17 | 30

(Di lunedì 8 maggio 2023) Luceverdetrovati Buonasera da Simona a Cerchiara difficoltà di circolazione sulla via Appia Antica a causa di un incidente all’altezza di viale delle Mura latine sulla viadotto della Magliana risolto l’incidente direzione dell’autostrada per Fiumicino ora disagi per ilintenso intanto sul viale Marconi code tra l’euro e la zona San Paolo via Labicana riaperta all’altezza di piazza di San Clemente in direzione di Viale Manzoni in precedenza chiusa per incidente sul Raccordo Anulare lunghe code nel tratto Aurelia Cassia ci troviamo in carreggiata interna si tratta di lavori e poi sulla tangenzialeintenso tra Corso Francia la Salaria in direzione della Tiburtina e di San Giovanni un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Quella che si sta innalzando su, per l'entrata in funzione della nuova maxi Ztl (Zona alimitato), è una vera e propria tempesta di sabbia, che rischia di far perdere l'orientamento e ......000 con contestuale attivazione del doppio senso di circolazione in carreggiata opposta, in direzione. Si ricorda inoltre che contemporaneamente è chiusa alla rampa in ingresso e ...Per i veicoli diretti in direzioneilsarà deviato verso l'uscita 'Pescara Villanova'. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per ...

Roma, automobilista legge il giornale mentre guida nel traffico di via Trionfale: il video è virale Corriere TV

Un uomo legge il giornale mentre guida, tra semafori e traffico, per le vie di Roma. Il singolare video è stato girato presumibilmente o venerdì 5 maggio o sabato 6 dato che sulle pagine del giornale ...I candidati della Lega: "Importante il dialogo tra Palazzo Chigi, Pisana e Comune per crescere come città sotto tutti i punti di vista" ...