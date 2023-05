Traffico Roma del 08-05-2023 ore 13 | 30

(Di lunedì 8 maggio 2023) LuceverdeL’hai trovato il nuovo aggiornamento da Simone a Cerchiara sulla via Salaria un incidente nella zona di Fonte di papà Ci troviamo tra Monterotondo e Settebagni rallentato ilsulla invece risolto un incidente all’altezza di Castel di Guido in direzione del Litorale sul lungotevere rallentamenti tra ponte Mazzini e Ponte Cavour in direzione della zona del Flaminio in Piazza Bocca della Verità una manifestazione fino alle 14 un presidio con circa 200 persone verso San Giovanni da Piramide e dalla Colombolungo via Cilicia raccordo anulare tratto sud con rallentamenti enelle due carreggiate soprattutto in esterna dove abbiamo disagi nel tratto Laurentina Appia verso l’autostrada per Napoli queste le principali notizie al momento A più tardi un servizio a cura della e della ...

...l'uso di carrozze" "Ancora un cavallo spaventato che sfugge alle mani del vettorino e correndo in mezzo alfinisce la sua corsa contro due autovetture, questo è successo ieri in viaa ...È stato pertanto istituito un dispositivo temporaneo di- Giovedi dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze Divieto di transito veicolare e di circolazione nelle ...DispositivoGiro d'Italia Salerno: è istituito il divieto di sosta e di fermata con ... Area di parcheggio di Via Carella; Parcheggio Foce lrno; Via La Carnale; Piazza Amendola; Via(...

Roma: il 7 maggio c’è la Race for the cure, ecco tutte le strade chiuse Radio Colonna

Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco su alcune crepe e spaccature che si sono verificate sotto al ponte di Corso Francia, a Roma, e che hanno creato allarme nei cittadini: diverse le ...PESCARA – Due veicoli sono rimasti coinvolti ed una persona è deceduta, a causa di un incidente, Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto all’interno della galleria “ ...