Traffico Roma del 08-05-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 8 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...che verranno investite per la riapertura aldel viadotto Sente - Longo. Questo risultato, come noto, lo abbiamo ottenuto a seguito dell'incontro che si è svolto alcune settimane fa a, ...Il 90 per cento deldi merci passa via mare e si inquina cinque volte meno che su strada". ... sotto il coordinamento del comando in capo della squadra navale Santa Rosa a. Infine, la ...... per la precisione " la scelta del sindaco didi istituire una gigantesca fascia verde ZTL graduale per espungere, nell'arco di un anno o poco più, dalmetropolitano le auto più vecchie ...

Roma: il 7 maggio c’è la Race for the cure, ecco tutte le strade chiuse Radio Colonna

PALERMO - Il vetturino perde il controllo del cavallo e si diffonde il panico in via Roma, strada che collega la stazione centrale a piazza Ruggero ...Un mezzo pesante in avaria e code chilometriche verso Monza e Milano. Nella mattinata di lunedì 8 maggio sono stati pesanti i disagi registrati lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Dalmine e ...