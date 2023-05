(Di lunedì 8 maggio 2023) E mentre tutti parlano e sparlano dell’attaccante finlandese del Venezia Joel Pohjanpalo e di quella sua chiara fresca dolce birra sgolata a bordo campo, toh, ecco che viene fuori un italo-belga campione di. E’, detto “The Belgian Bullet”, diventato campione del mondo battendo tutti: lui (sì, proprio lui) “The Rocket” Ronnie O’Sullivan, ma anche Mark Williams e in finale Mark Selby., insomma, se li è bevuti tutti. Compresi i luoghi comuni, il galateo, gli slogan. E le. Come quella prima dei quarti di finale. "Dopo aver battuto Williams, sono tornato a casa alle 7 del mattino e sono uscito con gli amici la sera fino alle 5 o alle 6 del mattino. Ero completamente ubriaco. Il giorno dopo ho dovuto riprendere la macchina per i quarti di finale, quindi è stata una partita un ...

... 'Sono totalmente d'accordo con il ristoratore, se i figli non sono educati non portarli fuori mangiare, il resto di noi non deve sopportare i bambini che corrono e urlano'. D'altra ...... i sedili anteriori, l'inedito piccoloe le grandi finestre. La Lancia Pu+Ra HPE si distingue anche per Su style nability , termine nato dall'incrociosostenibilità e stile. La parola ......sulla linea ferroviaria Udine - Cividale saranno invece potenziati con 18 corse straordinarie... L'ASSESSORE 'Il lavoro coordinato daitecnici - ha spiegato l'assessore Amirante - che vedono ...

Tra tavoli verdi, sbronze e palle in buca. L'ascesa di Luca Brecel nello snooker Il Foglio

L'italo belga è diventato campione del mondo battendo tutti, anche Ronnie O'Sullivan. Una passione "nata in sala giochi in Italia". "Prima del torneo, facevo festa e andavo a letto tardi, alle 6 o all ...