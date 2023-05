Tra De Laurentiis e Spalletti una distanza sottile nei fatti | nelle parole e negli sguardi CorSera

È come se volesse lasciare la palla nel campo di De. Perché l'allenatore vuole un confronto diretto che ancora non c'è stato. Ieri, dopo la festa in campo, c'è stata la cena ufficiale ...Senza dubbioi migliori, l'uruguagio. Copre e riparte, offende e arretra, sin pausa. Peccato, ... Spero che con Denon finisca altrettanto male. Avanti tuta (con una sola "t") " 8 Il Dio ...... e forse per questo ne è uscita una gara piacevole e divertente,due squadre lunghe e votate ... Spalletti: "Nessun problema con De" " Giuntoli spaventa i tifosi: "Al futuro penseremo più ...

L'incontro tra De Martino e Aurelio De Laurentiis: Il Napoli mi ha ... Fanpage.it

La festa scudetto al Maradona. Sul palco con De Laurentiis il tecnico non chiarisce il futuro: " C'è tempo avanti". Il presidente: " ...Il d.s. Giuntoli, prossimo all'addio, non raccoglie gli inviti del presidente e l'allenatore Spalletti ignora i tweet e le frasi di pace: «Per il contratto c'è tempo» ...