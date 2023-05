Torremaggiore | sedicenne uccisa per difendere la madre dal padre che ha ammazzato anche il presunto amante della donna Appello del sindaco perché non fossero diffuse le immagini della strage

(Di lunedì 8 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella tarda serata del 7 maggio 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Severo (FG) eStazione Carabinieri dihanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto del PM, disposto dal Procuratore aggiunto e da un Sostituto ProcuratoreProcuraRepubblica di Foggia, nei confronti di un soggetto albanese, residente da anni in Italia, per duplice omicidio e tentato omicidio. In particolare, alle ore 02.00notte fra il 6 ed il 7 maggio, unain stato di agitazione ha contattato il 118 (che a sua volta ha contattato il numero di emergenza 112) riferendo che il marito aveva accoltellato la figlia ed un uomo. ...

in provincia di Foggia durante la notte si è consumato un duplice omicidio e un tentato omicidio. Un uomo di 51 anni, Massimo De Santis, e unasono stati uccisi a coltellate in ..." ha aggiunto il primo cittadino " oggi piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferenti. Il mio personale e sentito cordoglio in ...E morta così Jessica Malaj , lamassacrata la scorsa notte a, in provincia di Foggia , dal papà 45enne, il panettiere Taulant Malaj , che oltre a lei ha ferito la moglie ...

Foggia, uccide la figlia sedicenne e un uomo: arrestato l'autore del duplice omicidio Sky Tg24

La ragazza avrebbe fatto da scudo con il suo corpo alla madre. Il fatto è accaduto a Torremaggiore. Il presunto assassino, 45 anni è albanese, fa il panettiere ed è stato arrestato ...Il primo a morire è stato Massimo De Santis, barista di 50 anni, affrontato nell’androne del palazzo. L’assassino, il vicino di casa, Taulant Malaj, 45 anni, albanese, riteneva ...