Torremaggiore | il video dell' assassino | Guardate | li ho ammazzati

... inviando ila un connazionale residente nel Nord Italia. È questa l'ultima ricostruzione del duplice omicidio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 maggio a, nel Foggiano, dove ......alla periferia di, in provincia di Foggia. Scenario del duplice omicidio è una palazzina in via Togliatti. Uccide il vicino e la la figlia 16enne che difendeva la madre. Ilchoc ...... 'Non ho ancora finito...' Strage di famiglia l'altra notte in provincia di Foggia a,... E mentre cercava il piccolo - prosegue il Corriere - girava pure undel massacro , inviandolo ...

Omicidio Torremaggiore, il terribile video dall'assassino: "Li ho uccisi, mia moglie l'avevo perdonata già un… La Repubblica

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio Taulant Malaj ha ucciso, in provincia di Foggia, la figlia di 16 anni e un commerciante italiano di 51 anni ferendo la moglie di 39 anni. Poi ha girato un filmato, i ...Le compagne hanno ricordato la ragazza attraverso uno striscione. Intanto, i carabinieri e il sindaco hanno invitato la cittadinanza a non diffondere il video macabro girato dal killer dopo il duplice ...