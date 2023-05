Torremaggiore | ha confessato il panettiere Fermato per l' omicidio della figlia e un vicino

(Di lunedì 8 maggio 2023) Hail duplicesubito dopo l'arresto, in caserma. Una dichiarazione spontanea a quella di taulant malaj, ilalbanese di 45 anni che anel foggiano sabato ...

Hail duplice omicidio subito dopo l'arresto, in caserma. Una dichiarazione spontanea a quella di taulant malaj, il panettiere albanese di 45 anni che anel foggiano sabato ......a Roma Dal video shock girato col cellulare a(Foggia) subito dopo il duplice omicidio emergerebbe una nuova versione dei fatti. Il 45enne albanese Taulant Malaj, che hadi ..., in provincia di Foggia , un uomo, nel tentativo di uccidere la moglie ... Ho preso la pistola e le ho sparato" haSafayou Sow, 27 anni, nato in Nuova Guinea, residente ...

Torremaggiore, confessa il 45enne fermato. L'uomo nel video: “Guardate li ho ammazzati” Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ha ucciso a coltellate il vicino di casa, considerato l'amante della moglie, e la figlia sedicenne che ha fatto da scudo alla madre salvandole la vita ...