Toro Scatenato non è solo il più grande film sul pugilato

(Di lunedì 8 maggio 2023), oltre il ring: la distruzione umana e la salvezza di Martin Scorsese. E la fotografia di Michael Chapman restaurata in 4K è ancora più bella. Evento speciale al cinema dall'8 al 10 maggio grazie a Lucky Red. Non saremo i primi a dirlo, ma è bene sottolineare il concetto:di Martin Scorsese è, oggettivamente, uno deipiù belli della storia del cinema. Perché, e lo scriviamo con un pizzico di presunzione giornalistica, alcune pellicole sono indiscutibili e inattaccabili. Non c'è gusto che tenga, né parere personale che possa sciogliere la marmorea meraviglia di un'opera come Raging Bull. Visto che ci siamo, aggiungiamo un'altra postilla, su cui ramificheremo la nostra re-visione:non è unsul ...

L'8 maggio alle 21, subito dopo l'inaugurazione della mostra, verrà proiettato, in versione restaurata e in lingua originale, il capolavoro con Robert De Niro del 1980: "". Per l'...Da oggi fino al 10 maggio, per celebrare il restauro in 4K di, pellicola di culto di Martin Scorsese , Lucky Red riporta in sala uno dei pilastri della storia del cinema. Potete consultare l' elenco delle sale italiane dove sarà possibile vedere ...Le origini, il percorso produttivo, le scelte narrative e altri interressanti curiosità su, il capolavoro di Martin ...

Capolavoro restaurato: ‘Toro scatenato’ di Scorsese e De Niro al cinema dall’8 al 10 maggio. Cosa aspettate! Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Iniziare un film con i titoli di testa al ralenti, in bianco e nero (come poi tutto il film), accompagnati dalla Cavalleria rusticana di Mascagni, e puntando su un’unica sequenza senza stacchi di mont ...Dal grande schermo al bonsai. Immaginate i personaggi dei film che fanno parte della storia del cinema ritratti in disegni di due centimetri su cartoncini da da 16 per 24 cm. (ANSA) ...