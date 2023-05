Toprak Razgatlioglu | tris di secondi posti | “Ottenuto il possibile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dietro al leviatano composto da una Ducati fortissima e da un domatore di moto incredibile, Alvaro Bautista, si è annidato con costanza incredibiledi Yamaha. Vedendo lo storico di questo inizio di 2023 in Superbike, il secondo posto è il miglior risultatoe il turco lo ha semprein questo weekend comunque positivo., le prestazioni sono positive! Peccato per l’alieno rosso: “ “Michael Rinaldi? Alla fine ho visto che ha avuto un grande calo, ho spinto e all’ultima curva l’ho superato. Questo weekend è positivo per me. Anche se non ho vinto, ho chiuso secondo e ho conquistati buoni punti per il campionato. Il grip non era lo stesso di ieri, specialmente all’anteriore. Per me è stato un grande problema, soprattutto quando ...