Tokio Hotel | «’2001? | il best of dei nostri ultimi anni»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sarà unica la data italiana dei, prevista per mercoledì 10 maggio al Fabrique di Milano. Una data attesissima soprattutto dopo l’interruzione del tour mondiale Melancholic Paradise a causa della pandemia. Il Beyond The World Tour 2023 sarà dunque l’occasione per abbracciare il pubblico della band, a cui è stata donata anche una nuova versione di Monsoon, il singolo apripista dell’album di debutto internazionale Scream. «Penso che la pandemia sia stato un periodo molto confuso per tutti. – ci dice subito Bill Kaulitz – Ci abbiamo messo un po’ per assestarci e capire cosa fare. Di solito facciamo minimo 70 concerti l’anno. Abbiamo dovuto improvvisamente cancellare il tour e tornare a casa». Di sicuro, inon si sono «seduti sugli allori». «Ho chiamato la Sony – continua a raccontarci Bill – ho ...

Dopo i rinvii legati all'emergenza Covid , finalmente il concerto italiano dei Tokio Hotel è alle porte! La formazione tedesca è attesa sul palco del Fabrique di Milano mercoledì 10 maggio per l'unica data italiana del Beyond The World Tour 2023 . Se non hai ancora preso i ... Super modella e super mamma (della bellissima Leni ), ma anche super innamorata del marito Tom Kaulitz , chitarrista della band Tokio Hotel che ha sposato in terze nozze . Un amore sul quale, a dirla ...

Die Kaulitz-Brüder moderieren bald die Show „That‘s my Jam“. In der Musikshow treten prominente Gäste gegeneinander an.Am Sonntag waren Tokio Hotel in Köln. Musikalisch hat sich die Band verändert, vieles war wie früher. Ein alter Song war der Höhepunkt.