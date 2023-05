Tiro a volo | i ranking aggiornati e la situazione degli azzurri per i pass olimpici

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Questa laaggiornata dopo la tappa di Coppa del Mondo de Il Cairo per il: assegnate finora ventotto carte olimpiche non nominali, 7 per ogni gara individuale: l’Italia ha centrato unnello skeet femminile con Diana Bacosi, uno nel trap femminile con Silvana Stanco ed uno nello skeet maschile con Luigi Lodde. Le restanti quote (per ogni gara individuale) saranno distribuite nel 2023 e nel 2024: 1 ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia), 4 ai Mondiali 2023 di Baku (Azerbaigian), 1 agli Europei 2023 di Osijek (Croazia), 1 agli Europei 2024 in sede da definire, e 2 al Torneo finale di qualificazione olimpica 2024. Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: ilolimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 ...