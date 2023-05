The Irish Ace

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un altro prodotto di terra britannica, precisamente dell’Irlanda, che attualmente sta dando molto al mondo del pro wrestling a giro per il mondo. Oggi voglio parlare dell’asso irlandese, JD McDonagh. Il 33enne nativo di Bray nella contea di Wicklow ha iniziato la sua carriera fin da giovanissimo, a dodici anni nella terra natale sotto la guida di un “certo” Fergal Devitt, che tutti noi conosciamo come Finn Balor, e Paul Tracey nella NWA Ireland. Poi a 21 anni ha cercato anche di affinare le sue qualità in terra nipponica, una scelta che ha pagato eccome nella sua carriera. In questo periodo importanti le sue faide e esperienze nella scozzese Insane Championship Wrestling, la Over The Top Wrestling, e nella Progress Wrestling. Avversari di livello come Trent Seven, Walter (ora Gunther), i Grizzled Young Veterans, gli Aussie Open, e non solo. Poi anche diversi regni titolati sia in ...

... già vincitore del Premio Oscar 2023 per AnGoodbye. Premio per la Miglior Interpretazione, assegnato dallo stand up comedian Luca Ravenna, a Erik Sjostrom inDiamond di Vedran Rupic, per "......Play I Wonder Who Shin Kicker Middle Name When My Baby She Left Me Ghost Blues Messin' WithKid ...di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone e il più grande artista di musica irlandese da...... nella libreria aquilana Polarville racconterà, con musica e parole, il suo libro "Countin'blues" uscito nel 2020. Poi, alle 22, acafè a Pianola terrà un concerto. Un saggio dedicato ...

Intervista - Cruachan (Keith Fay) - SpazioRock Spaziorock

Sul campo del Marco Simone il polacco ha battuto i francesi Langasque e Guerrier. Per lui è il terzo successo in carriera e può garantirgli la presenza a fine settembre nella squadra europea ...A Dublino come a Milano, considerata una delle città più care d'Europa per il sistema "housing", i proprietari delle case preferiscono mettere i loro immobili a disposizione di Airbnb piuttosto che af ...