The Forgiven | la recensione | un thriller tra perdono e vendetta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ladi The, film con protagonisti Ralph Fiennes e Jessica Chastain nei panni di una coppia in vacanza in Marocco, alle prese con un evento imprevisto. Disponibile su Sky e NOW. Una vacanza in un luogo esotico, una coppia in crisi da tempo e una tragedia proprio all'inizio del soggiorno. Tre elementi base che danno il via ad undrammatico sul confronto tra culture, capace di aggirare le logiche del revenge-movie classico in una storia che si apre a molteplici sfumature, sfruttando al meglio il fascino della desertica ambientazione. Theè l'adattamento dell'omonimo romanzo - uscito in italiano con il titolo Nella polvere - pubblicato nel 2011 dallo scrittore inglese Lawrence Osborne, a sua volta liberamente ispirato a una vicenda realmente accaduta. Un romanzo apprezzato dalla critica ...