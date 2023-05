Texas | Suv piomba su migranti | 7 morti e 13 feriti

(Di lunedì 8 maggio 2023) E' stato un weekend di sangue per il, perche' ieri, a poche ore dalla strage nel centro commerciale Allen Premium Outlets costata la vita a 8 persone - altre 9 sono rimaste ferite - un Suv e' ...

E' stato un weekend di sangue per il Texas, perche' ieri, a poche ore dalla strage nel centro commerciale Allen Premium Outlets costata la vita a 8 persone - altre 9 sono rimaste ferite - un Suv e' piombato su un gruppo di migranti che stavano a una fermata dell'autobus vicino a un centro nella città di confine di Brownsville. Un uomo al volante di un SUV ha investito 13 persone, di cui sette sono morte. Il guidatore è stato arrestato.

La carneficina suprematista con un fucile d'assalto. Ispanico falcia la folla: 7 vittime Otto morti e sette feriti, tra cui anche dei bambini. È il bilancio dell'ennesimo atto di violenza armata in Am ...L’autista è stato arrestato da testimoni oculari fino all’arrivo della polizia (parlamentare). Brownsville, Stati Uniti: Sette persone sono state uccise e altre sei ferite ...