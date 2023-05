Texas | autore strage congedato dopo 3 mesi per problemi mentali

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – Mauricio Garcia, il 33enne che sabato scorso ha ucciso otto persone e ne ha ferite sette prima di essere ucciso da un poliziotto in un centro commerciale di un sobborgo di Dallas, nel giugno 2008 si era arruolato nell’esercito ma era statoappena tresenza completare l’addestramento. Lo ha reso noto una portavoce dell’Esercito americano, Heather J. Hagan, precisando che il congedo era stato determinato da “condizioni fisiche e”, senza fornire ulteriori informazioni. Il killer aveva un profilo sulla piattaforma di social networking russa, Ok.Ru, sui cui aveva pubblicato post in cui faceva riferimento a forum estremisti come 4chan e rilanciato nazionalisti bianchi, come Nick Fuentes, un noto polemista suprematista bianco. In un post, il mese scorso, aveva persino pubblicato ...

Il 33enne che sabato ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 7 vicino Dallas, si era arruolato nell'esercito. Su un social russo rilanciava post dei suprematisti bianchi