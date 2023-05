Test | la tua relazione è sana?

Leggi su dilei

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sono tanti i motivi che ci spingono tra le braccia di qualcuno e non tutti, purtroppo, hanno a che fare direttamente con l’amore, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Troppe volte, infatti, scegliamo di accontentarci donando il cuore a chi non lo merita, solo per la paura di restare soli, o per esaudire a tutti i costi il sogno di avere un lieto fine. Indipendentemente dai motivi, e dai rapporti in essere, il risultato però è sempre il medesimo. Ci si ritrova, infatti, intrappolati in situazioni tossiche e sbagliate che poco hanno a che fare con l’amore. Riconoscere queste trappole, soprattutto quando la ragione è offuscata da sentimenti e dalle emozioni, non è sempre semplice. Ma è solo imparando a misurare il grado di benessere dei rapporti che viviamo che possiamo capire se lache stiamo portando avanti è quella giusta. E tu, sei sicura di avere una ...