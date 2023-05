Tesla Model S Plaid | il pacchetto che la sblocca a 322 km h

(Di lunedì 8 maggio 2023), l'auto di serie con l'accelerazione migliore del mondo, 2,1 secondi nello 0 - 100 km/h , sarà tra poco aggiornabile con il Trak Pack , per sfruttare fino in fondo i 1.020 cavalli ...

Tesla Model S Plaid: con questo pacchetto arriva a 322 km/h La Gazzetta dello Sport

Tesla Model S Plaid, arriva il pacchetto che la sblocca a 322 km/h. Sarà possibile scatenare i 1.020 e i 3 motori elettrici della vettura.Dopo nove mesi di assenza dal mercato, Tesla ha rimesso in vendita la Model 3 Long Range a. Il prezzo è più basso del 18% rispetto all’ultima volta che è apparsa sul mercato.