Terza tappa Giro Italia 2023 | Mattehews vince a Melfi

(Di lunedì 8 maggio 2023) La, da Vasto adi 213 km, premia l’australiano Micheal Matthews che sfrutta alla perfezione il lavoro della sua squadrando allo sprint. Secondo Pedersen e terzo Groves, dopo il quale giungono glini Albanese e Oldani. Resta in maglia rosa il belga Evenepoel che si aggiudica il traguardo volante guadagnando tre secondi sui rivali.: LA CRONACA I primi fuggitivi di giornata sono Konychev e Stojnic che guadagnano tre minuti sul gruppo. La loro azione si esaurisce a 35 km dall’arrivo, quando Pinoti due Gpm ed Evanepoel il traguardo volante. La carovana si avvicina ...

Queste la parole di Michael Matthews , corridore della Team Jayco - AlUla, ai microfoni della Rai dopo ladel Giro d'Italia 2023, la Vasto - Melfi, di 216 chilometriSi è appena conclusa ladel Giro d'Italia 2023. I corridori hanno percorso 213km partendo da Vasto, in Abruzzo, fino ad arrivare a Melfi, in Basilicata, passando per Molise e Puglia. Qui di seguito la classifica ...MELFI - Michael Matthews (Team Jayco AlUla) ha vinto allo sprint ladel Giro d'Italia 2023, la Vasto - Melfi di 216 chilometri. L'australiano ha anticipato il danese Mads Pedersen (Trek - Segafredo), Kaden Graves (Alpecin - Deceuninck) e Vincenzo Albanese (...

LIVE Giro d'Italia, la 3a tappa: vittoria in volata per Matthews. Evenepoel resta in rosa La Gazzetta dello Sport

Ci sono momenti di ruote che si fanno veloci e impetuose, di ascese collinari che rimescolano distacchi e ambizioni. La terza tappa del Giro d’Italia ha preso spunto dal regime torrentizio del fiume ...L'australiano arriva primo nella Vasto-Melfi. Evenepoel prende un altro piccolo vantaggio e conserva la maglia rosa ...