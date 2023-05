Terremoto oggi in Italia 8 maggio 2023 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di lunedì 8 maggio 2023)Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, lunedì 8: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 7Cosa fare in caso ...

Nuovo terremoto oggi in Turchia, avvertito anche in Siria Adnkronos

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Lo comunica l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma si è verificato alle ...Scossa di terremoto registrata a Tirreno Siciliano ()Il 08 Maggio 2023 ore 05:39 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e profondità 45 km a Tirreno Siciliano . Leggi qui per appr ...