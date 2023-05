Terremoto oggi a Napoli | scossa di magnitudo 3 4 in zona Campi Flegrei

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) - Unadidi3.4 è stata registratanelladei, a ovest di. Come si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 4.28 di questa mattina. L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, a una profondità di 2,7 km nel vulcano Solfatara, nel territorio di Pozzuoli (). Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile stanno perlustrando le aree prossime all'epicentro. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Come si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è

