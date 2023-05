Terremoto in Italia | due scosse in pochissimi minuti | paura e gente in strada

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Duediin pochi: la prima alle 16:29, l’altra 6più tardi, alle 16:35. La terra, a quanto si apprende, ha vibrato per qualche secondo, abbastanza per agitare la popolazione con alcune persone che sono scese inspaventata. Riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica come la profondità stimata dell’epicentro fosse a circa 24.7 km, abbastanza in profondità ma non così tanto da non essere avvertita. Alle ore 15.17 era stata registrata una scossa più lieve, di magnitudo 2.4, nell’area di Isola di Capo Rizzuto (Crotone). L’epicentro delle dueè stato registrato a Crotone Litorale Sud, in provincia di Crotone. Il sisma, avvertito dalla popolazione, non ha causato danni a persone o cose. Molte le segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco. Il ...