Teocoli | «Cesare Maldini mi regalava i biglietti per il Milan | ma quelli popolari | non di tribuna»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Su Specchio un’intervista a Teo, storico tifoso del, una passione che condivideva con Enzo Jannacci. «Andavo tante volte a prenderlo a casa e l’ultima volta che è venuto a vedere una partita portò Paolino, il figlio. Iomaggio me li dava, una volta obiettai “Ma questi sono…”, e lui: “Che cazzo, vuoi andare ind’onore?”».racconta di Diego Abatantuono. «Il Derby, lo storico locale del cabaret, eraista. Andavamo in gruppo allo stadio: quando segnava ile Diego, che era più in basso di noi, si voltava ad esultare, facevamo finta di non conoscerlo».non ha iniziato la carriera nello spettacolo da attore, ma da ...