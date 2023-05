Tensioni a Giugliano | residenti protestano contro presunto arrivo di migranti

...gli anziani possono trovare la giusta assistenza per una vita serena e piena di stimoli... 'L'inserimento in una casa di riposo - ribadisce - eliminando lee migliorando la serenità ...'Insomma, qualcosa si sta muovendo per evitare altre criticità eche hanno scandito le ... come Caserta e Benevento, e nei Comuni dell'area metropolitana come Nola,, Castellammare di ......gli anziani possono trovare la giusta assistenza per una vita serena e piena di stimoli... 'L'inserimento in una casa di riposo - ribadisce - eliminando lee migliorando la serenità ...

L’Atletico Futsal Giugliano resta tra i professionisti, vittoria al cardiopalma dei ragazzi di mister D’Ambrosio Internapoli

L'Atletico Futsal Giugliano resta tra i professionisti, vittoria al cardiopalma dei ragazzi di mister D'Ambrosio ...