(Di lunedì 8 maggio 2023) Nessuna formazione italiana femminile era mai riuscita nell'impresa ROMA - Ancora un successo internazionale per club per iltricolore. Dopo quello dello scorso anno dell'Apuania Carrara ...

Tennistavolo: Quattro Mori Cagliari mette in bacheca Euro Cup donne Tiscali

Nessuna formazione italiana femminile era mai riuscita nell'impresa ROMA (ITALPRESS) - Ancora un successo internazionale per club per il ...La prima volta di una squadra sarda è anche la prima volta di una squadra italiana. Il Quattro Mori Cagliari ha vinto l’Europe Cup di tennistavolo femminile, la seconda competizione europea per import ...