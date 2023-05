Tennis | Wta Swiatek sempre al comando | best ranking per Trevisan

A guidare la top ten del rankingè sempre la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia, sconfitta in finale a Madrid, mantiene comunque 1.744 punti di vantaggio su colei che l'ha battuta, la ......competitivo al Roland Garros dopo la lesione all'ileopsoas che lo tiene lontano daldal ko ... spingendo e rischiando, ha finalmente la meglio anche sulla terra rossa della regina, Swiatek. L'...CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE (08 - 05 - 2023) 18. Trevisan, Martina (ITA) 1.878 37. Giorgi, Camila (ITA) 1.214 45. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.081 65. Paolini, ...

A guidare la top ten del ranking Wta è sempre la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia, sconfitta in finale a Madrid, mantiene comunque 1.744 punti di vantaggio su colei che l'ha battuta, la ...Cominciano oggi le qualificazioni agli Internazionali d'Italia 2023. Ad affrontarle, tra uomini e donne in chiave azzurra, ci sono non meno di 18 tennisti, tutti alla ricerca della maniera di ampliare ...