Tennis | Internazionali Bnl | domani sessione di allenamento tra Djokovic e Sinner

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Jannike Novakin campo uno contro l'altro è il sogno di tutti i tifosi di, di quelli italiani in particolare. Uno scenario già andato in scena in due occasioni, che è pronto a ripetersi agliBnl d'Italia. Non si tratta ancora di un match ufficiale, ma di unaditra il numero 1 d'Italia e il numero 1 del ranking Atp che si preannuncia davvero speciale. Sul Campo 5 del Foro Italico, dalle 16.30 alle 18.30, andrà in scena una training session davvero speciale tra due dei protagonisti più attesi del Masters 1000 romano: il serbo torna a Roma dopo un'edizione in cui ha conquistato il sesto trofeo e che lo ha visto mettere a segno sulla terra capitolina la vittoria numero 1000 in carriera; l'altoatesino, ...

Per la stella spagnola del, Carlos Alcaraz, arriverà l'esordio sul suolo italiano nel torneo deglididi Roma. Il tennista spagnolo, di Murcia, nel corso della conferenza stampa dopo il successo in finale nel Masters 1000 di Madrid ha dichiarato: "Non ho mai giocato a Roma, ......a difendere nelle prossime settimane 2900 punti guadagnati con le vittorie agliBNL ... LA CLASSIFICA WTA DIAGGIORNATA Questa è la classifica delle prime cinquanta. Possiamo notare ...ROMA - La Sala Stampa degliBnl d'Italia intitolata a Gianni Clerici . La Federazione/Padel ha voluto omaggiare il grande Scriba scomparso un anno fa : il giornalista, lo scrittore che per almeno sei decadi ...

