Tennis | Carlos Alcaraz conferma la sua partecipazione a Roma | “Sarà la mia prima volta al Foro Italico”

L' Atp Madrid si è chiuso con il trionfo diAlcaraz , che ha trionfato nel Masters 1000 spagnolo per il secondo anno consecutivo battendo Jan - Lennard Struff in finale. Si sta discutendo parecchio della partita dello spagnolo, non tanto ...WtaNella giornata di ieri si è concluso ufficialmente il Masters 1000 di Madrid, torneo che ha visto vincere, rispettivamente nel tabellone maschile e femminile, i numeri 2 al mondoAlcaraz ...Allo spagnolo basterà vincere un match agli Internazionali per scalzare Djokovic ROMA - Riparte agli Internazionali d'Italia anche la corsa per il posto di numero 1 del mondo. Lo spagnoloAlcaraz, dopo il titolo conquistato a Madrid a 48 ore dal ventesimo compleanno, sarà certo di scavalcare Novak Djokovic, campione in carica a Roma, vincendo una partita al Foro Italico dove non ...

El oriundo de El Palmar, de 20 años cumplidos el viernes, ya esta semana en Roma recuperará el número 1 del mundo que ostenta ahora el serbio Novak Djokovic.Carlos Alcaraz prosegue la sua inesorabile ascesa verso l'elite del tennis globale e centra per il secondo anno di seguito la doppietta Barcellona-Madrid, portando a quota 21 la striscia di incontri v ...