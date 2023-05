(Di lunedì 8 maggio 2023) Parigi, 8 mag. (Adnkronos) - "Cosa penso diun suotifoso, ha. Se parliamo di giovani talenti lo metto insieme a Rune e Alcaraz. Sarà il trio da seguire nel prossimo futuro. Ce neanche altri ma loronella stessa fascia di età. Si, Jannik mi piace, spero possa fare bene". L'exta tedesco Borisspende parole di elogio per l'azzurro Jannik, prima dell'inizio degli Internazionali Bnl d'Italia, in occasione dei Laureus Awards di Parigi. "Berrettini? E' infortunato in questo momento, deve prima ritrovare la forma", ha aggiunto il campione di Wimbledon che ha poi parlato anche di Fara Nadal. "Non so se Nadal parteciperà al Roland Garros, personalmente lo spero. ...

Questo però è un documentario in cui ilè allo stesso tempo grande protagonista, ma in modo diverso dal solito. Borisda poco è uscito di prigione , dopo una condanna per bancarotta ...... Borisnon ha portato a casa nessun trofeo in carriera sul rosso, nemmeno di quelli che oggi ... Ma prima ancora, voglio sentirmi bene in campo, capire che posso fare male col mioanche qui....è il torneo Masters 1000 europeo più giovane essendo entrato a far parte della crema del... Nel 2001 Borise Steffi Graf sono lontani ricordi di gloria e la Germania non è più il centro ...

Tennis: Becker, 'sono un grande fan di Sinner, ha molto talento' La Nuova Sardegna

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – “Cosa penso di Sinner Sono un suo grande tifoso, ha molto talento. Se parliamo di giovani talenti lo metto insieme a Rune e Alcaraz. Sarà il trio da seguire nel prossimo ...Tennis-Legende Boris Becker gewährt seinen Fans bei Instagram immer wieder private Einblicke. Vor zwei Wochen hat der 55-Jährige ein besonderen Familienfoto geteilt: Gemeinsam mit seiner Mutter Elvira ...