Tennis | Alcaraz | “Nei momenti chiave salgo di livello Preoccupazioni per il futuro? Gli infortuni”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Carlosha parlato in conferenza stampa dopo aver conquistato il Masters 1000 di Madrid 2023: “E’ il mio decimo titolo, il mio quarto Masters 1000. Difendere il titolo qui a Madrid, sul punto di riconquistare il numero uno: sono risultati molto belli e importanti per me. Sono molto orgoglioso del lavoro e dei traguardi che sto raggiungendo. Sono un ragazzo ambizioso e andremo a Roma“. “Ci sono statiin cui ho sofferto, ma anche quando le cose sono diventate complicate ci siamo divertiti la maggior parte del tempo e ho sorriso molto insieme al mio team. Giocare davanti a tutta la mia squadra, alla mia famiglia e ai miei amici è qualcosa di molto speciale che cerco sempre di godermi al massimo – ha proseguito lo spagnolo – Per me è importante che Juan Carlos mi dia istruzioni. Mi ha aiutato molto, dandomi gli strumenti per cercare di ...

Riccardo Crivelli, nel corso della trasmissione2U, programma in collaborazione tra OA Sport ...non ha giocato a Montecarlo, Sinner ha saltato Madrid. Soprattutto i giocatori di alto ...IntervisteJan Lennard Struff prova a scrivere la storia, ma questo si scontra con Carlos: il tennista tedesco, primo lucky loser della storia a raggiungere una finale di un torneo '1000', è stato ...Djokovic lascerà il numero 1 dopo Roma. Matteo Arnaldi entra in top 100, best ranking per Struff dopo la finale di Madrid Diventerà Carlosper ilciò che Eddie Merckx fu per il ciclismo nel decennio 1965 - 1975, ovvero un asso pigliatutto Le premesse ci sono, anche se di volta in volta volenterosi e bravi giocatori come ...

Alcaraz, la quarta meraviglia: batte Struff e si conferma a Madrid. A Roma può tornare n.1 La Gazzetta dello Sport

Il tennista tedesco cade al terzo set contro Carlos Alcaraz nel torneo 1000 spagnolo, dopo essere stato ripescato due settimane fa ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Cinque punti. Per appena cinque punti Carlos Alcaraz non mette a segno già oggi il nuovo controsorpasso ai danni di Novak Djokovic in vetta al ranking ...