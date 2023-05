Ten Hag spera ancora che la star di Man Utd firmi un nuovo contratto nonostante l’orrore di Hammer

(Di lunedì 8 maggio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Erik ten Hag ha appoggiato David De Geala scivolata che ha allentato la presa del Manchester United sul posto finale in Champions League. Il portiere De Gea è in trattative per unall’Old Trafford, ma non ha migliorato esattamente la sua posizione negoziale dopo aver lasciato che il tironzoso di Said Benrahma da 20 yard rimbalzasse sul suo guanto condannare lo United alla sconfitta per 1-0 in casa del West Ham. Ora hanno solo un punto di vantaggio su un Liverpool che avanza rapidamente, anche se con una partita in meno, dopo l’ottava sconfitta in trasferta in questa stagione e la seconda in quattro giorni dopo la sconfitta in extremis a Brighton. “Frustrante? Sì, l’ho visto allo stesso modo. Penso che abbiamo iniziato bene, dettato il ...

Commenta per primo La stampa inglese nelle ultime settimane ha rilanciato l'interesse del Manchester United per il portiere dell'Inter , André Onana , ma l'allenatore dei Red Devis , Erik, parlando in conferenza stampa ha aperto alla conferma in porta dell'attuale estremo difensore David De Gea che è ufficialmente in scadenza di contratto a fine anno: 'Io vorrei che restasse ...Brutto stop per i ragazzi di, che restano fermi a 63 punti in 4ª posizione a 2 punti dal Newcastle e con un punto di margine sul Liverpool, che ha una partita in più. West Ham che allunga a +...Le formazioni ufficiali di West Ham - Manchester United , match valido per la 35esima giornata della Premier League 2022/2023 . La squadra diha bisogno dei tre punti per rimanere in lotta per un posto in Champions. Appuntamento alle ore 20. Queste le scelte dei due tecnici. FORMAZIONI UFFICIALI West Ham : in attesa Manchester ...

Tutti i numeri di un Manchester United entrato in un tunnel pericoloso per quel che riguarda la prossima Champions League: ten Hag ora rischia ...