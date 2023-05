...pastorale 2022 - 2023 la Scuola diocesana di impegno socio - politico di Cerreto Sannita -- ... È solo la prima: ci troveremo anche il 1° maggio per celebrare la festa liturgica di San ......la Scuola diocesana di Impegno Socio Socio - Politico della Diocesi di Cerreto Sannita -- ... È solo la prima: ci troveremo anche il 1° Maggio per celebrare la festa liturgica di San ...Positivo anche il debutto di Emilio Lavorgna proveniente dai Draghi. Il percorso dei BERSAGLIRI SANNITI di mister Fabio Santucci continua in vista della prossimadi campionato in ...

Telese, tappa da sold out per l'International Street Food Festival Fremondoweb

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Telese Terme È stata una tappa da sold out quella dell’International Street Food Festival a Telese Terme. La manifestazione, per la prima volta nella citt ...E’ stata una tappa da sold out quella dell’International Street Food Festival a Telese Terme. La manifestazione, per la prima volta nella città termale, ha avuto un riscontro eccezionale, facendo regi ...