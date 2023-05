‘Te porto a cavacecio’ | sai perché si dice così? Non c’entrano nulla i ceci!

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il dialetto romano è ricco di modi di dire ed espressioni conosciute in varie parti di Italia. Alcune più popolari e altre meno, in questo articolo poniamo l’attenzione nella frase “Tea cavacecio”: cosa significa esi? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE:–‘Sei er mejo Fico der Bigonzo’, sai perchè a Roma si usa dire? Cos’è un bigonzo? “Tea cavacecio”, significato e curiosità sul modo di dire romano Con l’espressione “Tea cavacecio” ci si riferisce ad una persona che porta sulle spalle un’altra persona. Per cavacecio, quindi, si intende la posizione che si assume stando seduti sulle spalle a cavalcioni del collo di qualcuno, vale a dire quando la pancia di chi sta sopra entra a contatto con la schiena del portatore che di ...

