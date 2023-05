... ecco perché direalle micro - imposte è anche un modo per semplificare la vita ai cittadini. leggi anche Quali e quantesi pagano in Italia L'annuncio della cancellazione di numerose ...microIl superbollo, pari a 20 euro per ogni kW oltre i 185, sembra ora destinato a fare la stessa fine della tassa sui super yacht, abolita già nel 2015 dopo aver prodotto l'effetto ...Così facendo i lavoratori dipendenti pagherebbero menosulla cosiddetta gratifica natalizia, ... Riforma fiscale, i soldi dall'ai bonus Al di là del finanziamento del taglio del cuneo ...

Tasse, addio alle micro-imposte: superbollo, laurea, biliardini e non solo. Cosa non si pagherà più ilmessaggero.it

Novità per i risparmiatori. Arriva un nuovo Btp pensato per il piccolo risparmiatore. Il Mef lancia infatti una nuova famiglia di titoli di ...Tralasciando tutte le problematiche che gli italiani stanno attraversando ultimamente, ce ne sono due che rispondono al nome di due tasse famosissime. La prima ...