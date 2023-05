Tari | pronta la stangata in diverse città italiane

Leggi su consumatore

(Di lunedì 8 maggio 2023) Pronto l’aumento della, la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.hanno già deciso Non bastava l’inflazione a rendere diffiicle la gestione quotidiana delle spese per tanti italiani che hanno subito la riduzione del potere di acquisto della moneta. Infatti ad aumentare per alcuni italiani saranno anche delle tasse L'articolo proviene da Consumatore.com.