“Tanti anni di tutto | ma soprattutto di amore” l’annuncio di Giulia De Lellis

(Di lunedì 8 maggio 2023)Deaveva lasciato intendere ai suoi followers che presto ci sarebbe stata ‘l’inaugurazione’ di un qualcosa di molto importante. Un evento che avrebbe scandito il suo presente con i sogni del passato. Sono statidi studio, di ricerca perDee per coloro che hanno lavorato con lei per crear … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... soldato di mafia, killer silenzioso e di solida esperienza, provochi misteriosamente la fine anticipata delle sue gravidanze, dopodi matrimonio, finisce con l'uccidere quel suo uomo per ...Se tutto filasse liscio, i lavori di adeguamento avrebbero richiesto un arco temporale di duee mezzo: la prima chiusura, infatti, risale al giugno del 2021. E intanto tornanoproblemi e ...La prima: l'invecchiamento del personale medico e infermieristico, provato dadi professione. Aggiungiamo i tredel Covid, che sono stati devastanti. Dal punto di vista emotivo, ...

Giorgia : «A 50 anni bisogna cambiare» Corriere della Sera

Consulta l'oroscopo Bilancia a cura di Paolo Fox di oggi, 8 maggio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...RIETI - Disagi senza fine. Annunciati da tempo, probabilmente attesi, ma non per questo tollerabili. Viabilità sempre più croce e delizia di Rieti e di tutta la sua provincia, ...