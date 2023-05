Tajani parla delle priorità dell’Italia con gli ambasciatori africani

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) “L’Africa è una regione che riveste un’importanza prioritaria per la nostra politica estera e nei cui confronti vogliamo continuare ad impegnarci per realizzare un partenariato sempre più solido, presupposto fondamentale per affrontare insieme le molteplici sfide globali che legano indissolubilmente le due sponde del Mediterraneo”, ha detto oggi il ministro degli Esteri Antoniomentre incontrava a Villa Madama glidei Paesipresenti in Italia. In apertura di riunione il vicepremier ha annunciato lo svolgimento a Roma della quarta edizione della Conferenza Italia-Africa, foro di dialogo politico di alto livello con i Paesi dell’Africa, nonché strumento funzionale alla promozione dei rapporti con essi. Quest’anno la Conferenza – prevista in autunno, in una data ancora non pubblica e definitiva – acquisirà un ...