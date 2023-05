(Di lunedì 8 maggio 2023) "Per quanto riguarda levogliamo ascoltare le proposte delle, lesi devono scrivere": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine ...

Vogliamo governi stabili, i governi instabili non fanno il bene dei cittadini", ha aggiunto. .Secondo, "dobbiamo essere rispettosi delle riforme di ogni paese democratico, incoraggiando ... Pertanto il suggerimento è: "Vigiliamo e", perché "non vorrei ci fossero schiere di ...Vogliamo governi stabili, i governi instabili non fanno il bene dei cittadini", ha aggiunto. .

Tajani, ascoltiamo le opposizioni, le riforme si fanno insieme Espansione TV

"Per quanto riguarda le riforme vogliamo ascoltare le proposte delle opposizioni, le riforme si devono scrivere insieme": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine de ...Fin dall’insediamento, Giorgia Meloni ha messo il cambio della forma di governo tra le sue priorità: l’obiettivo è una riforma costituzionale in senso presidenziale ...