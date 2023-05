Launa legge provinciale per l'abbattimento di lupi. "Dobbiamo agire, dato che le iniziative intraprese a livello romano non porteranno a breve a un risultato. Serve una legge provinciale ...... e oggi sta già realizzando 1.000 miliardi di automazioni mensili facendo risparmiare ai clienti 109 miliardi di ore ogni mese ", ha dichiarato John Kucera,of Automation di Salesforce . " ...... e in particolare a Milan, Hari e Ranga che entrano a far parte del nostro team di leadership.' Milan Reinartz , CEO di iVS, assumerà il ruolo di, APAC: 'Siamo in contatto con Showheroes Group ...

Svp annuncia una legge provinciale per poter abbattere i lupi Euronews Italiano

La Svp annuncia una legge provinciale per l'abbattimento di lupi. "Dobbiamo agire, dato che le iniziative intraprese a livello romano non porteranno a breve a un risultato. (ANSA) ...Ad annunciarlo il segretario del partito di raccolta dei Sudtirolesi di lingua tedesca Achammer e il governatore Kompatscher ...