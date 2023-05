Svelato un altro mistero sulla “Gioconda”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Si troverebbe in Italia il ponte che Leonardo da Vinci dipinse in uno dei suoi capolavori più celebri: la. Fa parte del paesaggio impresso nel quadro e una recente ricerca, coordinata dallo storico Silvano Vinceti, ha messo in luce questo prezioso dettaglio. Parlando delle opere create dal genio italiano Leonardo da Vinci, laappartiene sicuramente alle creazioni più celebri. Uno sguardo enigmatico, l’origine incerta della protagonista e numerosi altri aspetti emersi nei suoi secoli di storia hanno reso questo dipinto unico. Oggi, grazie ad una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti, già autore in passato di altre scoperte riguardanti la celebre opera, emerge uninteressante dettaglio. Sarebbe un ponte reale e italiano quello che si trova nel paesaggio che fa da sfondo al ritratto. Leonardo da Vinci, ...

... 'Tu volevi pescare o no L'giorno Allora parla, diglielo!'. La replica del giovane blogger ...che in questi giorni ha continuato a non andare d'accordo con i naufraghi della sua tribù ha...A parlare di questo e di molto, Igiaba Scego che, con Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), apre ... Igiaba, lei oltre che autrice è anche una giornalista che haalcune problematiche razziali ...episodio di violenza e scippo a Milano , città ormai sempre più falcidiata da furti e ... L'ennesimo episodio emerge nel racconto fornito dal Corriere della Sera che hala trama di ...

Svelato un altro enigma di Leonardo: ecco qual è il ponte dipinto nel paesaggio della Gioconda Tiscali

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...Taulant Malaj, killer di Torremaggiore, ha confessato il duplice omicidio e ha svelato alla moglie perché non l'ha uccisa ...