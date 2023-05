Supplica alla Madonna di Pompei | potente preghiera da recitare oggi 8 maggio

"La ringrazio di cuore per aver accettato di presiedere la santa messa e la recita dellaVergine del Santo Rosario. Attraverso di lei, presidente dalla Conferenza episcopale italiana, sentiamo presente qui tutta la Chiesa italiana, che oggi, 'in questo giorno solenne", ...L'8 maggio è giornata cara a Maria. In questo giorno, nel Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, si recita solennemente come nella prima domenica di ottobre, alle ore 12 laMadonna che ne porta il ...L'abbraccio dei 50 milaMadonna di Pompei nel giorno della. Tanti sono i fedeli, moltissimi giunti a piedi nel cuore della notte, previsti per questa mattina, sul sagrato e per le strade adiacenti la Basilica ...

A Pompei la Supplica alla Madonna del Rosario. Diretta televisiva trasmessa da Canale 21 e da Tv2000 Segni dei Tempi

Nonostante la pioggia battente ha avuto inizio, sul sagrato del santuario mariano di Pompei, la cerimonia della supplica alla beata Vergine.Papa Francesco ha ricordato ieri il santuario campano, invitando i fedeli a pregare la Madonna del Rosario nel Santuario che il Beato Bartolo Longo nel 1883 volle dedicare ala Pace ...