Superlega | finale gara 3 | Trento si riporta avanti contro la Lube | 2-1

(Di lunedì 8 maggio 2023) Anche3 delladiè andata in archivio e ha visto il secondo successo diall’interno della serie. I gialloblù si sono dunque portati sul 2-1 ai danni delle, grazie alla netta vittoria per 3-0. Si preparano dunque ad avere due match point a disposizione tra4 e l’eventuale5, che giocherebbero in casa.3:rimette la testa(Crediti foto: Trentinovolley Twitter)Dal proprio pubblico che non ha lasciato nemmeno un posticino libero, l’Itas Trentino ha avuto la meglio sullaCivitanova per 3-0. Un match senza storia questa volta, con i padroni di casa che hanno ...

Db Torino 13/05/2014 -Europa League / Siviglia - Benfica / foto Daniele Buffa/Image Sport ... Tra le idee di Platini c'è la"Prima o poi si farà, ma non così. E... non mi faccia dire ...Trascinata dai 4.000 spettatori presenti alla BLM Group Arena la formazione gialloblù ha vinto a mani basse la ...Di Lorenzo 6.5 Suona la carica neldel primo tempo, scuotendo i compagni. Ostigard 5.5 ...00 UYBA Busto Arsizio - Firenze 2 - 3 19:30 Monza - Scandicci 3 - 1 VOLLEY -17:00 Piacenza - ...

Una prova di sostanza, efficace, continua ed aggressiva in tutti i fondamentali: in questo modo l’Itas Trentino torna a mettere la testa avanti nella serie di Finale Play Off SuperLega Credem Banca 20 ...Play Off, strepitosa prova di forza in gara 3 di Finale! 3-0 sulla Lube e 2-1 nella serie Matey Kaziyski attacca senza paura contro il muro a tre marchigiano: 11 break point per lui… Leggi ...