Super Clasico | River Plate Boca Juniors 1-0 | 7 espulsi nel finale!

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ilvince l’ultimocontro ilin una partita in cui succede di tutto, da rigori a rossi a volontà La storia delè una leggenda mondiale, una narrazione infinita di episodi che la rendono un derby di Buenos Aires visto in ogni parte del globo e anche quello giocato ieri non si è sottratto a tanta epica. Partiamo dai presupposti. Le due squadre si sono presentate all’appuntamento in modo totalmente antitetico. In campionato, i Millionarios hanno fatto il vuoto o quasi; erano reduci da un pareggio dopo una sequenza di 8 vittorie consecutive; segnano come nessun altro, anche se non hanno un puntero che possa andare a contestare la leadership del “nostro” Mateo Retegui. Il, ...

Come Elon Musk, che vuole trasformare Twitter in unapp con cui fare di tutto - persino le transazioni economiche - anche la multinazionale britannica vuole offrire numerosi servizi che vanno ...Pronostici altre partite Nella Liga spagnola il Barcellona dopo la batosta nel '' con il ... Attesa una partita da almeno tre gol complessivi anche in Karagumruk - Fenerbahce dellaLig ...Invariato, invece, il tridente delle meraviglie che ha sgretolato il Barcellona nell'ultimodi coppa. Undici rivisto anche per Setién, ma per scelta obbligata a causa di quattro assenze ...

Maxi rissa, sette espulsi, polizia in campo. Superclasico folle, vince il River con un rigore al 93’ La Gazzetta dello Sport

Nella notte è andato in scena il Superclasico, il derby più acceso di Buenos Aires tra River Plate e Boca Juniors. In Argentina il calcio è molto più fisico che in Europa ma questa volta si è andati o ...I sette cartellini rossi, le nove ammonizioni e il caos totale in campo descrivono perfettamente il finale surreale di River Plate-Boca Juniors, terminato 1-0 per i padroni di casa: il Superclasico no ...