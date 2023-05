(Di lunedì 8 maggio 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che ospiterà il . Ilservirà per ribadire l’impegno di Pechino nel salvaguardare l’integrità territoriale dei cinque paesi dell’, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan. La regione, composta da paesi ex sovietici, è sotto pressione dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della

Il summit Cina-Asia centrale si terrà nella città settentrionale di Xi'an, capoluogo dello Shaanxi, punto di partenza dell'antica Via della Seta. L'iniziativa vuole consolidare l'influenza di ...

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che ospiterà il summit Cina-Asia Centrale il 18-19 maggio a Xi'an.
Il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, visiterà l'Europa questa settimana, mentre la Cina potrebbe giocare un ruolo ...