Succession 4×07 | la recensione del settimo episodio della stagione finale

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 maggio 2023) La serie:4, 2023. Creata da: Jesse Armstrong. Cast Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew Mcfadyen, Nicholas Braun, Alexander Skarsgard. Genere: Drammatico. Durata: 10 episodi/60 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Sky Atlantic. Trama: Sperando di sfruttare l’occasione, Kendall e Roman Roy convincono la sorella Shiv ad allestire nel suo attico la festa per l’elezione del governatore dello stato di New York che mesi prima aveva organizzato Logan. Ci credete che siamo a tre episodi dalla fine di? Iniziata nel 2018 con subitaneo plausocritica del settore e con un crescente gradimento di un pubblico sempre più largo, lo show targato HBO creato da Jesse Armstrong si sta per chiudere definitivamente con la sua quarta. E, ad un passo dalla ...