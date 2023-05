(Di lunedì 8 maggio 2023) La top ten In testa Selena Gomez, con 414 milioni di follower. Per la ex star di Disney Channel,è anche un mezzo per veicolare messaggi imnportanti, come quello della salute mentale. Per ...

La top ten In testa Selena Gomez, con 414 milioni di follower. Per la ex star di Disney Channel,è anche un mezzo per veicolare messaggi imnportanti, come quello della salute mentale. Per preservare la sua, l'attrice e cantante ha dichiarato di avere spesso bisogno di una pausa e di ...Il re delle app, come sempre, ècon ben 50 milioni di download combinati. Tuttavia è una corsa molto vicina con TikTok, che peraltro l'ha sorpassato nell'App Store. Al secondo posto e ...Html Twitter Vimeo Youtubehttp:// utm_source=ig_embed&ig_rid=c8f1671a - f637 - 415c - bd63 - bb72c8601ff8 La casa di Ornella Vanoni stanza per stanza Dalle foto pubblicate dalla stessa ...

Su Instagram regnano le donne: in sei nella top ten TGCOM

Influenti e di successo: molte le donne che hanno conquistato i social network, in classifica spopolano le Kardashian ma anche attrici e cantanti ...Morto il re, la regina è nuda e i figli tremano nel costruirsi un futuro. Abbiamo visto in anteprima i primi due episodi della nuova stagione della saga familiare dei Ristuccia, tra tormenti, psicodra ...